Francois TRACHEZ

Fort d’un parcours professionnel évolutif et de 3 ans d’expérience en tant que consultant au sein de la société Sogeti, filiale du groupe Capgémini, et 5 ans d’expérience au Mexique, je suis devenu aujourd’hui un référent de choix dans les prises de décisions, dans un système d’information sans cesse en évolution. Gérer, administrer et exploiter un parc informatique sont des points forts acquis lors de mes différentes missions.



L’entière maîtrise du système d’information m’a permis ainsi de me rapprocher des utilisateurs en garantissant une réelle qualité de service avec des solutions en adéquation avec leurs besoins.



Mes connaissances et compétences me définissent comme homme de terrain me permettant ainsi de m’impliquer techniquement et garantir une parfaite maîtrise des missions qui me sont confiées.



Aujourd'hui je suis à l'écoute de nouvelles opportunités au Mexique.



Les qualités qui me définissent: Rigueur et méthodologie, autonomie, écoute.



Mes compétences :

GNU/Linux

Opensource

Bash

Perl

DHCP

MySQL

Python

OpenLDAP

PHP

Bind9

OpenBSD

FreeBSD

KVM

TCP/IP

VMware

ITIL

CCNA1

IBM Power

IBM AIX

IBM LPAR

IBM HMC

IBM LPM (Live Partition Mobility)

IBM VIOS

Certification RHCSA (Red Hat Certified System Admi

CISCO USC