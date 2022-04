François TULEU

Depuis 20 ans dans les Transports en Commun Urbains et Interurbains, j'ai acquis une expérience polyvalente tant Opérationnelle en Management de terrain que Fonctionnelle en Gestion de Projets Techniques, d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage ou de Réponses à Appel d'Offre.



Mes compétences :

Elaboration et suivi de budgets

Conseils & AMO

Conduite de changement

Graphicage & Habillage de réseaux de Transport

Management

Expertise technique et organisationnelle

Conduite de projet

Gestion de la performance

Transport des Personnes à Mobilité Réduite

Management des Relations sociales