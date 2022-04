Francois TURQUETIL

Vous aimez votre quartier ... C'est votre maison familiale mais elle devient inadaptée ...

La famille s’agrandit ... Vous avez envie d'un espace de vie plus grand ... D'une chambre parentale ... Ou simplement d'un garage ...



Besoin de renouveau, CYBEL Extension LAVAL est là pour répondre à tout vos projets d'Extension :

- Ossature bois ou maçonnée

- Toiture plate ou traditionnelle

nous sommes là pour vous conseiller



Nous vous apportons un clés en main total de la conception à la réception.

Alors n’hésitez pas à venir me rencontrer à l'agence



CYBEL Extension LAVAL

40 Boulevard Francis le Basser

53000 LAVAL



Mes compétences :

Coordination chantier

Gestion travaux et Budget

Renovation

Gestion de projet

Négociation commerciale

Organisation

Communication