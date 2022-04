François UZEL

== > 22 ans au sein de multinationales spécialisées en agrochimie (Agrishell puis Cyanamid Agro)en ayant tenu différentes fonctions commerciales et marketing.

== > 5 ans chez un agro-distributeur spécialisé dans la vigne (Soufflet Vigne) j'ai eu rôle de responsable technique et responsable services tournés vers le viticulteur ( suivi technique et conseils d'utilisation des produits de protection; analyses de sols et conseil de fertilisation; aide à la traçabilité et aux démarches agro environnementales...).

== > 3 ans responsable technique et développement des produits "grandes cultures" chez Belchim, société de distribution de produits phytopharmaceutiques à taille Européenne. Je me suis occupé, avec succès, du développement d'un produit biologique, alternatif aux produits chimiques fongicides destinés à la protection contre le sclérotinia.

== > Depuis 5 an, consultant spécialisé en protection des cultures au moyen de méthodes biologiques dites "alternatives", missionné par la société NUFARM pour les aider à créer une gamme de protection "Bio".

== > Et, depuis le début de la campagne 2010-2011, pour compléter mon activité de consultant, formateur Certiphyto intervenant pour le compte d'ASFONA.



L'expérience acquise dans la protection des cultures (chimique et biologique) associée à la pratique d'audit et de diagnostic chez les agriculteurs ("agriculture raisonnée") m'ont amené à m'intéresser plus particulièrement à l'environnement et à la norme ISO 14000. J'ai donc suivi une formation à l'audit environnemental (management des risques) dans le but de devenir auditeur ICAE.

Mon objectif étant de proposer mes services soit auprès de sociétés travaillant dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire, soit auprès d'organismes certificateurs avec une spécialisation agriculture.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Animation de réunions

Vente

Environnement

Agriculture

Agrochimie

Marketing

Phytosanitaire

Agroalimentaire

Commercial