Francois VADALA

04/2011 à ce jour

Chef de cuisine" Restaurant Plage du festival" à cannes

cuisine méditerranéenne et internationale

spécialisé en événementiel





03/99 à 03/2011

Chef de cuisine "Restaurant plage hôtel 3.14"groupe Partouche à Cannes



02/98 à 02/99

Chef de cuisine Restaurant" L'école des filles "à Le bar sur loup (06)



10/95 à 02/98

Sous chef de cuisine Brasserie "La piazza" à Cannes



02/95 à 09/95

Chef de cuisine Restaurant"L'amandier" pour Mr Roger Verger à Mougins (06)



05/93 à 02/95

Sous chef de cuisine Brasserie "La piazza" à Cannes



04/90 à 04/93

Chef de partie Restaurant "Le Moulin de Mougins" chef Roger Verger à Mougins (06)

3* Michelin 17/20 Gault et Millau



0//89 à 02/90

Demi chef de partie Restaurant "Le Duc d'Enghien" à Enghien les bains (95)

2* Michelin 16/20 Gault et Millau



04/88 à 08/89

Commis puis chef de partie Relais Château "Le Cagnard" à Cagnes sur mer (06)

1* Michelin 15/20 Gault et Millau