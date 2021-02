Francois VAN THIENEN

Bonjour,

Je suis disponible à partir de fin Aout pour prendre en charge une ou plusieurs de ces activités dans une PME comprenant entre 50 et 100 collaborateurs :

++Achats approvisionnement

++Automatismes et informatique industrielle

++Formation

++Méthode Maintenance

Compétences transversales :

++Communication écrite et orale : rédaction de contenus, téléphonie, ...

++Anglais, lu parlé écrit et traduction technique

++Outils bureautiques tableaux dynamiques, formules

++Web







Talent d'hier, surement encore pour aujourd'hui par ma plasticité intellectuelle et mes compétences variées pour utiliser mes connaissances et mes capacités ..... Je travaille sur mon talent pour demain afin de contribuer à la création de valeur ajouté ! Bonne journée à tous

********************************************************************************************





Bonne journée



Mes compétences :

Agent de maitrise

Maintenance des installations électriques

Energie

Manager de terrain

Qualité

Génie climatique

Maintenance

Électromécanique

SIMATIC WinCC flexible

Electrotechnique

Unity pro

Vijeo designer

Gestion d'entreprise

Organisation

Achats

Automaticien

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft C-SHARP

Microsoft Excel

Intouch

C#

Travaux épars

Illumination de Noël

Modbus

Supervision industrielle