François VASSEUR

Diplomé de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé d'économie et titulaire d'un DEA en marketing et Stratégie, je me suis spécialisé sur les thématiques du sponsoring et du marketing relationnel avec un doctorat sur le sujet. Depuis 4ans, je gere ces problématiques chez des opérateurs téléphoniques, Bouygues Telecom et actuellement SFR.



Mes compétences :

Economie

Economie d'Entreprise

Evénementiel

Internet

Marketing

Marketing relationnel

Média

Microsoft CRM

Partenariats

Relationnel

Sponsoring

Sport