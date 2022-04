François VATELOT

Riche d’une expérience professionnelle de vingt ans en qualité d'électrotechnicien dans la Marine Nationale puis électromécanicien chez Adour Fournil Equipement, ma disponibilité, ma rigueur m’ont amené à dépanner, installer, maintenir des installations de la complexité d’un groupe électrogène à la gestion des interventions. Mes différentes affectations ainsi que mes formations au sein de la Marine Nationale m'ont appris à m'adapter rapidement aux nouvelles installations qui m'étaient confiées. Mon dynamisme et mon dévouement me permettent, aujourd’hui, de gérer mes attributions et d’intervenir efficacement aussi bien en dépannage et maintenance, qu’en installation neuve.



Mes compétences :

Électromécanique

Électrotechnique

Dépannages électrotechnique et electromécanique

Maintenance électrotechnique et électromécanique

Management