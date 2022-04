François VENEL

Consultant indépendant, auprès des entreprises industrielles : expertise, assistance, formation, innovation technologique et recherche, financement d’entreprise. Intervention dans les domaines technologiques clés du futur tels que :

- gestion des risques industriels ; développement et mise en place d’outils de gestion des risques industriels,

- compétitivité des entreprises ; diagnostic, analyse financière, gestion des coûts, élaboration et mise en place de business plan,

- systèmes d’information, gestion industrielle, ERP, NTIC, CAD CAM, automatisation des systèmes industriels, nouvelles méthodes organisationnelles du travail, qualité, normes ISO 9000,

- innovations technologiques ; recherche et développement technologique, montage et management de contrat Européen avec la DG Recherche. Expert auprès de l’ANVAR, du Ministère de l’Industrie et expert évaluateur à la DG Recherche de la Commission Européenne,

- montage de dossier de financement ; recherche et gestion d’aides financières, recherche de financement de projet,

- ingénierie de formation, montage et gestion de dossier EDDF.

- environnement ; gestion des déchets industriels, diagnostic, normes ISO 14001,

- Mission d’expertise et de réalisation de programmes de mise à niveau technologique dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc).



Enseignant Formateur à l’Université de Limoges, Faculté de Droit et Sciences Economiques sur le Risque Management en entreprise.



Mes compétences :

Bois

Consultant informatique

Formation

Informatique

Innovation

Management

Mécanique

Organisation

Plasturgie

Recherche

Textile