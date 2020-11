François-Xavier DUBOULET

Fort de 39 ans d'expérience dans les services généraux et comme déssinateur industriel. Je recherche un poste aux seins des Services Généraux me permettant d'y apporter mes compétences, mes connaissances techniques acquit dans les différents domaines des multi-site, du BTP. Par l'animation et la gestion d'une équipe multi-profils (factotums et agents polyvalents). D'assurer la qualité et les délais de réalisation des opérations préventives et correctives. En tenant compte des attentes spécifiques du client interne. De challenger les prestataires et suivre la bonne exécution des contrats de maintenance multitechniques.



o Responsable des Services Généraux

o Management

Manager et encadrer les équipes

Conduire les entretiens annuels, évaluer les objectifs et arbitrer le plan de formation

Recruter, former et animer les équipes

Planifier les projets et organiser les plannings

Coordonner et piloter lensemble des interventions via un outil de GMAO

Organiser les réunions déquipes

Echanger et informer avec la direction, les différents responsables de services et les prestataires internes

o Technique

Organiser et coordonner les activités des SG multi-sites

Assurer la maintenance, laménagement et l'entretien des immeubles

Superviser, planifier et organiser les réunions de chantiers

Rédiger les cahiers des charges

Garantir la sécurité et la sûreté des biens et des personnes, prévention et analyse des risques

Organisation dexercices dévacuation du bâtiment, gestion des systèmes anti-incendie

Veilles technologiques

Concevoir et lire les plans avec AutoCAD

o Gestion

Piloter le budget de fonctionnement

Elaborer les tableaux de bord et reporting,

Négocier les contrats de maintenances et les appels doffres avec les prestataires de services

Piloter les démarches qualité de services

Gérer les contrôles daccès, la flotte du parc automobile, la téléphonie, les photocopieurs, la reprographie, les courriers (entrant et sortant), les archives

Suivre les stocks, command