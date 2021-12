François-Xavier THOUVENOT

Actuellement Responsable Administratif et Financier à Strasbourg, je suis membre des comités de pilotage et de stratégie du goupe ELOVIO, en charge également du reporting aux opérationnels ainsi qu'aux actionnaires.





J'ai auparavant été Contrôleur de Gestion industriel aux Grands Chais de France (Petersbach) et Directeur Administratif et Financier en poste dans un groupe d'Entreprise au Luxembourg, travaillant dans le secteur du bâtiment en France et au Luxembourg, j'ai étudié depuis août 2017 diverses possibilités de création d'activité et recherche aujourd'hui à nouveau un poste salarié, pour des raisons que je pourrai expliquer lors d'un éventuel entretien.



Mes compétences :

Audit

Paint Shop Pro

Suite Microsoft

Linux

Googlespace

Bases de SQL

Visual Basic for Applications

Paye/Prsi

WordPress