Je recherche 1 poste d'assistante, si possible dans le secteur industriel;

Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années dans des secteurs aussi variés : pharmaceutique, métallurgie, papeterie, ingéniérie, services, automobile, etc...

Fort engouement pour l'informatique et les langues



http://www.linkedin.com/pub/b/991/483



Mes compétences :

PACK OFFICE

SAP MM

SAP R3

Sap HR

Industrie

Assistante RH

Papeterie

Métallurgie