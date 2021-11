Françoise COTTET

Depuis plusieurs dizaine d'années au cœur de l'activité commerciale d'entreprises dans des domaines d'activité différents, j'arrive, biensur en fin de carrière. Toutefois j'ai idée de pouvoir mettre au service de mon entreprise actuelle, le plus longtemps possible, la motivation qui est la mienne à conseiller nos d'adhérents, professionnels de santé, sur les assurances qui leur sont indispensables. Je crois que les seniors ont toute leur place dans ces domaines dédies à la personne et où la relation humaine prend toute sa valeur. Ça tombe bien puisque nous devons soutenir aussi l'économie de notre pays et attendre un peu pour prendre nos retraites.