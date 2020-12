Suzanne WROBEL

Mon expérience de 25 ans dans l'industrie pharmaceutique m'a permis d'acquérir et d'étoffer mes compétences, d'abord chez Procter & Gamble Pharmaceuticals, en tant qu'assistante à la comptabilité, aux Affaires Réglementaires, à la Pharmacovigilance et auprès du Président.



J'ai poursuivi ma carrière dans le département Affaires Pharmaceutiques des Laboratoires Exelgyn auprès du Pharmacien Responsable et du Président. Après une longue période de recherche d'emploi que j'ai mise à profit pour suivre des formations, j'ai retrouvé un poste d'Assistante Affaires Réglementaires auprès du Pharmacien Responsable de Therabel Lucien Pharma qui était mon supérieur hiérarchique chez Procter & Gamble Pharmaceuticals.



Pendant 12 ans aux Affaires Réglementaires de ces différentes sociétés, j’ai pu démontrer mon adaptabilité aux réglementations pharmaceutiques et aux technologies toujours en constante évolution.

Mon dynamisme, ma rigueur, ma polyvalence et mon goût des langues m'ont permis d'étendre mes connaissances dans des environnements internationaux, multiculturels et de me sentir particulièrement à l'aise dans les différents départements ou structures où j'ai travaillé.



Je suis aujourd'hui en recherche active d'emploi et désirerais mettre mon savoir-au service d’un laboratoire pharmaceutique international et plus largement travailler dans le domaine de la santé.



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Secrétariat

Communication médicale

Pharmacovigilance

Comptabilité