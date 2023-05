Françoise PASSEPONT

Bonjour,



De formation comptable BAC+2 et ayant acquis une expérience confirmée par la pratique de la comptabilité dans divers secteurs d'activité, je peux prendre en charge une comptabilité jusqu'au bilan, intégrant les déclarations obligatoires fiscales et sociales.



Fin mai 2018, j'ai obtenu le Titre de Gestionnaire de Paie après une formation à l'AFPA de Beaumont (63).



Mon dernier poste important au sein du groupe industriel la société Houdec Instrument spécialisée dans la conception et la fabrication d'appareils de mesure de contrôle de niveau - débit pour des clients internationaux, m'a permis de mettre en pratique, pendant six années, mes compétences en comptabilité auxiliaire, bancaire, ndf, tout en assurant un suivi dans les domaines suivants : stocks, immobilisations, amortissements, temps de production, facturation export, gestion des transports, déclarations DEB, audits et clôtures comptables.



Ce qui me passionne en comptabilité et gestion de la paie , c'est pouvoir apporter des données fiables à une direction afin que celle-ci puisse prendre les bonnes décisions pour le développement de son activité.



Aujourd'hui, je souhaite intégrer un service comptable tout en lui apportant mes savoirs faire et mon savoir-être acquis grâce à la diversité des tâches qui m'ont été confiées et aux différents interlocuteurs de tous horizons avec qui j'ai eu la chance de travailler en toute intelligence.



J'étudie votre proposition d'emploi en toute confidentialité.



Je suis disponible pour toute question concernant mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Audits comptables - Clôtures comptables

Comptabilité analytique

Gestion des immobilisations avec les dap

Facturation export - Déclarations DEB

Comptabilité générale

Comptabilité des caisses

Bulletins de paye

Suivi des stocks et inventaire

Logiciel de paye pratiqué est EBP Paye

Logiciels bureautiques pratiqué sont Word - Excel

Comptabilité des notes de frais

Comptabilité auxilaire (clients-fournisseurs)

Déclarations sociales et fiscales

Contrôle des temps de production

Comptabilité bancaire et prévisions de trésorerie

LOG COMPTABLES : ANAEL FINANCES, ANAEL, CIEL COMPT

LOG COM : JBA, MAX