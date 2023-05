Françoise PEDRO

Peintre en décor, formée à l'école supérieure de peinture décorative Nadaï et Verdon,et plus tard par Mr Lefumat, mon travail s'adresse depuis 10 ans à une clientèle composée essentiellement de particuliers, de commerçants et collectivités. Fresques, trompe l'œil, faux marbres, faux bois, imitation de vitrail, marelles, peinture chevalet, je crée sur tous les supports.

L'imitation de faux bois sur les tableaux de bord de voiture de collection est une de mes spécialités.

Je me définis comme un artisan qui privilégie l'acquisition des techniques et leur transmission pour la pérennité des savoir faire.





Mes compétences :

Peinture murale

Cinéma

Illustration

Théâtre