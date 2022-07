Frank PIERMÉ

Pilotage de projet ayant à la fois des impacts processus, organisation et systèmes d'information.



Double expertise fonctionnelle et technique permettant :

• D’intégrer les enjeux Business et stratégiques définis par le Management

• De comprendre les besoins détaillés des utilisateurs

• De définir des processus optimisés par rapport aux possibilités des solutions

• De travailler avec la DSI et les prestataires pour fournir une solution optimale



Double compétence Finance-Gestion et Supply Chain permettant de d'optimiser les processus avec une vision globale de l'entreprise.



Objectifs visés : simplifier les process et les règles de gestion, optimiser le fonctionnement opérationnel, standardiser les systèmes.



Projets classiques de refonte totale ou partielle de SI : cahier des charges, assistance sélection, pilotage du projet de mise en oeuvre et déploiement.



Projets confidentiels (intégration d'acquisitions externes, externalisation de fonctions, séparations / ventes d'activités, Carve out, restructuration) : analyse des impacts process et SI, définition de la stratégie sur ces domaines, pilotage du projet de mise en oeuvre dans le cadre du projet global.



Secteurs d'activité : entreprises industrielles et commerciales, expertise sur l’aéronautique et l’électronique.



ERP maitrisés : SAP, Oracle, Dynamics, Movex.



Outils de reporting et de process budgétaire : TM1, BPC (V5 à V10), Jedox, Board



Supply Chain : TXT (plan / Demand), Barloword,



Exemples de références :



Projets SI et process dans le cadre de Carve Out / restructuration / vente / acquisition :

o Type de projets : restructuration internes et création de nouvelles entités juridiques, séparation d'activité sur plusieurs entités en vue de vente future, acquisition d'activités externes (sociétés complètes ou non), transferts d'activité entre plusieurs entités juridiques d'un même groupe

o Prestations réalisés : analyse d'impact sur les process clients et fournisseurs, définition de nouveaux process (intercos, nouveaux cas de sous-traitance ou d'achat / vente), impacts sur les process financiers et comptables, impacts sur les systèmes d'information, définition d'une stratégie sur les SI, définition de solutions intermédiaires quand nécessaire, pilotage du projet de mise en oeuvre (SI et processus)



Projets Supply Chain et ERP

o Refonte de systèmes MRP d'usines (revue des process, harmonisation, choix de solution)

o Pilotage de projet ERP (définition des besoins, gestion des impacts processus et gestion du changement, pilotage de projet)

o Etude et mise en oeuvre de S&OP (définition des besoins, impacts organisationnels, choix de solutions, pilotage de la mise en oeuvre)

o Définition des missions et des outils d'une Direction des Programmes



Projets SI Finance / gestion :

o Migration d'outils de reporting

o Refonte de reporting : définition de besoins (P&L, Stocks, Coûts, BFR, Cash, analyse par activité...), choix de solution, pilotage de la mise en oeuvre

o Refonte de process budgétaire : revue des processus, règles et définition des besoins, choix de solution, pilotage de la mise en oeuvre

o Evolution des reporting Finance dans le cadre de projet Groupe

o Refonte et évolution d'organisations comptables





Clients : Messier-Dowty, Messier-Bugatti, Morpho, Thales, Turbomeca, Sagemcom, Schindler, SKF Aerospace, Kalistrut, Septodont, i-Graal, GFI Informatique, Cogéma, Daher, Satys



Mes compétences :

Conseil

Management

Système d'information