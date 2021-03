Frank POIREAU

Adopt! No adapt!



Mon rôle : faire faire des économies à mes clients, en construisant avec eux des solutions fonctionnelles facilitant l'adoption à l'échelle et sur la durée.



visitez mes blogs : www.adopteunsharepoint.com ; www.adopteunteams.com



Office 365 : avant-vente, formation, conception de solutions fonctionnelles, conduite du changement, conseils en gouvernance et gestion de projet orientée Assistance à maitrise d'ouvrage pour des projets de transformation numérique réussis : plateforme collaborative et réseau social dentreprise, gestion des connaissances et moteur de recherche



Mes compétences :

Conseil

Formation

Organisation

Conduite du changement

Gouvernance

SharePoint

Microsoft Teams

Power Platform

Power Apps

Power Automate

Power Virtual Agents

Power BI

Office 365

Microsoft 365