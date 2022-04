Fred FORMENTEL

Courriel:fred706@hotmail.fr



Conseiller en gestion de patrimoine et Courtier en assurance depuis 1995, Je vais cesser ces activités libérales.

Effectivement, ma petite structure ne me permet plus de me développer face aux sociétés plus imposantes en termes de reconnaissance nationale."



Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de conseiller patrimonial sédentaire. En effet, mon profil correspond à votre offre d’emploi.



Ma formation m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Mon expérience a développé les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



Intégrer votre entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement.







Mes compétences :

Big expert

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel