Fred GAYOT

En qualité de Chef de projet web ces 2 dernières années, j'ai des compétences transversales en communication, création et développement d'identité, tant au niveau du conseil et de la stratégie que de la mise en oeuvre (graphisme, développement web, gestion de campagnes emarketing)



J'écris et je compose depuis plus de quinze ans, j'ai travaillé neuf ans dans le secteur du marketing direct et du service client , j'ai animé et réalisé des émissions de radio pendant près de sept ans, j'ai créé et entretenu des sites web et fait du graphisme web et print depuis sept ans.



www.fredgayot.com



Mes compétences :

Webmaster

Rédacteur

Illustrator

HTML

Joomla

Wordpress

JQUERY

CSS

Photoshop

Web design