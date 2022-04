Fred GOGUET

Une solution économique et simple, le coordinateur événementiel :

Spécialisé dans les techniques, la logistique et l’ingénierie événementielle, il vous apportera son assistance dans la réalisation et l’organisation de vos projets de communications hors médias.



Organiser en interne vos événements.................



Réduisez vos dépenses, gagnez du temps, Limitez les risques



Mes compétences :

Communication

Coordination

Evénementiel

Organisation

PME

PMI