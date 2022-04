Marc FLANDIN

Fort d'une expertise de plus de vingt cinq ans dans l'organisation de salons,j'ai créé, avec Isabelle Neyraud et Laurent Hugelin, Mojito Media SAS qui a pour objet de développer un site Internet et un salon annuel nommés "Partir Vivre au soleil".

Concept : proposer à tous ceux qui veulent avoir une résidence secondaire outre mer, ou leur futur home, pour leur retraite, une information exhaustive et pratique sur le pays choisi ainsi que des offres immobilières (terrains, villas, appartements).



