Fred LAUGIER

Techniques :

- Modélisation CFD d’écoulements d’air

- Ventilation de locaux à risques industriels (nucléaires), Transfert de polluant

- Mécanique des fluides générale

- Connaissance HVAC et ventilation d’INB

- Mécanismes de transfert (matière, chaleur)

- Green Process Engineering

- Environnement, sécurité

- Instrumentation, régulation, acquisition

- Réacteurs et réactions polyphasiques

- Notions de dessin technique, d’acoustique



Management de projet :

- Conception, montage et mise en service d’un réacteur spécifique en environnement explosif (150k€) et étude d’une chaîne de production industrielle de membranes UF (1M€)

- Management, gestion de planning, encadrement (1 à 5 personnes)



Informatiques :

- CFD (FLOVENT)

- Notions de Mathcad, Matlab

- Bonne connaissance de Windows



Humaines :

- Excellente capacité à changer de thématique

- Sens du travail d’équipe, autonome

- Maîtrise des outils de communication écrits et oraux (rapport, diaporama, poster…)

- Sens concret et logique

- Esprit de synthèse

- Capacités managériales

- Facilités d’échange avec autrui

- Expériences coopératives multiculturelles



Pédagogiques :

- 400 h d’enseignement dispensées en école d’ingénieurs (ENSIACET : 3 à 60 élèves)

- Encadrement de divers projets (1 à 5 élèves)



Linguistiques :

- Anglais : couramment lu, écrit, parlé

Bonne connaissance de l’anglais technique

- Allemand : bases scolaires

- Espagnol : notions



Mes compétences :

CFD

Environnement

Génie des Procédés

Mécanique

Mécanique des fluides

Modélisation

Nucléaire

Process

Sécurité

SUIVI DE PROJET

Ventilation