Fred LE VAN

Passionné par les interractions entre humains (avant tout) et systèmes d'informations.

Management énergétique et conception fonctionnelle.



A la recherche d'une concilliation entre les qualités humaines et le potentiel qu'offre l'outil informatique... pour le bien commun



Mes compétences :

Ecoute

Sensibilité

Résonnance

Développement personnel

Management opérationnel

Audit

Formation

Développement durable

Chant

jonglerie