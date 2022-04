Fred NDING

Ingénieur Pétrole



Mes compétences :

Scillab

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

Latex

C++

C Programming Language

Production et Traitement : La Production des puit

 Le suivit et le contrôle de la Production par

 Le traitement des eaux de Production et d'inject

Autres: Gestion de projet, Etablissement d'offres

Formation sur les risques chimique (APAVE)

Formation sur les achat et les approvisionnement (