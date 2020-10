NOUS RECHERCHONS DES ASSISTANTS WEB POUR LE NOUVEAU RÉSEAU COMMERCIAL DE CHAQUE VILLE DE FRANCE ET DES DOM TOM !



En savoir plus sur APROXIMITO ?

Cliquez sur ce lien : https://www.aproximito.com/qu-est-ce-que-aproximito



Vous souhaitez devenir un assistant aux entreprises sur APROXIMITO ?



Voici nos attentes, vous devrez pouvoir :



Prospecter et présenter aux entreprises le réseau des entreprises locales

Aider et accompagner à distance ou en présentiel les entreprises à rejoindre le réseau

Conseiller efficacement les entreprises sur la mise en place de leur Pack Web Pro

Proposer vos services facturés par vous à la demande des entreprises

Être responsable de la réalisation fiable du travail demandé

Contribuer fortement à développer limage de marque de la société.



Vous êtes d'accord avec ça et vous souhaitez nous rejoindre - Cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.aproximito.com/devenir-assistant-aux-entreprises