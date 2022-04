Fred SALAÜN

Je suis Fred Salaun et Atelier Atlantique est le nom de mon activité en tant que directeur artistique et motion designer freelance. Basé à Pornic, je collabore essentiellement avec les agences de communication. J’essaie de proposer du design épuré que je tente d’animer de la manière la plus fluide et la plus cool possible en y apportant quelques surprises.



J’aime le style des animations Google, des formes simples pour expliquer un concept. J’adore la fausse 3d des personnages de Tony Babel et le rythme époustouflant des animations 2d d’Andrew Vucko !



Après une expérience dans le digital (15 ans d’expériences), je propose aujourd’hui 100% de motion design. J’aime l’effet « double Wow » du design en mouvement.



Vous voulez discuter d’un projet, contactez-moi sur : bonjour@atelieratlantique.tv



Mes compétences :

Créativité

Direction artistique

Web design

Communication

Adobe After Effects

Graphisme

Web

Adobe Illustrator

Responsive Design

Adobe Photoshop

Wordpress

Motion design