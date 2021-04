Frederic BATAILLOU

Je suis passionné par le commerce et l'aventure humaine.

Ma première grande mission est d'accompagner, de manager les talents, afin que chacun puisse s'exprimer, donner le meilleur et trouver sa place au sein de l'équipe

Mon autre grande mission est d'accompagner les clients, leur permettre d'avoir la meilleure expérience shopping.



Mes compétences :

Recrutement et formation

Reprise d'équipe

Merchandising

Management

Fidélisation client

Autonomie professionnelle

Analyse des indicateurs de performances