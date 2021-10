Frederic BIEUVILLE

Cybersécurité: mise en place de solution de sécurisation du SI chez différents clients.



Organisation et coordination de projets agiles : mise en place de lorganisation et des « artifacts » (rôle scrum Master), définition du backlog avec le client (rôle PO « proxy »), pilotage des ateliers et de la production des US/wireframe, et coordination avec léquipe de développement. SCRUM Master certifié chez scrum.org.



Management : Pilotage de projet au forfait : chiffrage (point de fonction), planification, relation avec la maîtrise douvrage et encadrement de léquipe.



Projet : Spécifications générales, spécifications détaillées, étude fonctionnelle et technique, déploiement et maintenance



Assistance à Maîtrise dOuvrage Support à la définition des besoins, Rédaction de cahier des charges.



Architecture: Architectures n-tiers J2EE., Composants Open Source.



Méthodes et Outils: Merise - DEFT (2) Excelerator (2) Mega 6.0 (2)

UML - Objecteering/ UML (1) - Rational Rose (1)



Suivi de projet : Superproject (2). Microsoft Project (2) ; UP (1).



Secteurs d'activité: Secteurs publique, industrie, logistique, distribution, banque.



International : Projet à léchelle européenne, Stage aux Etats-Unis, Anglais : Lu-Ecris- Parlé



Mes compétences :

Directeur de projet

Cybersécurité

J2EE

International

Chef de projet

Web

Agile

Scrum master