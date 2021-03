Frédéric BONNARD

Actuellement Chef de Projets Investissements au sein de la société JTEKT Europe, je suis responsable de la réalisation des investissements du Centre Technique (JEU-TC). Mes activités sont principalement orientées sur le développement et la réalisation de bancs dessais complexes et leurs systèmes de pilotage, en respectant les objectifs Q/C/D/S/E.

Fort de 21 années dexpérience, jai démontré mes qualités sur le plan professionnel et évolué dans ma vie professionnelle. Mon profil se caractérise par une polyvalence technique et managériale permettant une approche globale des problématiques et des analyses. De nature rigoureuse, autonome et organisée, je sais madapter rapidement et aime participer à la réalisation de projets à forte technicité.



Mes compétences :

Électrotechnique

Management de projets

conception machines spéciales

Automatismes industriels