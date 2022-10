Frédéric BRIANE

Souhait de mobilité dans la région Lyonnaise.



Après 5 années passées en Ingénierie de Production, je me suis orienté vers le poste de management opérationnel (responsable Unité logistique, responsable UAP, responsable dentrepôts), dans l'automobile, l'aéronautique et le e-commerce. Je suis ensuite revenu à mes premiers amours au travers de mon dernier poste.



Ces expériences complémentaires me permettent davoir à la fois une vision globale de la Supply Chain (vision moyen et long terme) et une vision opérationnelle des contraintes de la logistique et de la production. Et ce dans une grande entreprise comme dans une PME, en forte comme en faible cadence.



Je souhaite idéalement rester dans le domaine de lexcellence opérationnelle.



Compétences développées :

- Gestion déquipe de production, logistique, méthodes, maintenance et qualité.

- Mise en place de KPI et de routine de pilotage d'atelier.

- Lean Manufacturing et amélioration de loutil de production (VSM/VSD, 5M/5P, animation de groupe de progrès, SMED, 5S, Kaizen, 6 Sigma)

- Mise en place d'un WMS

- Management du changement

- Réalisation de Road Map et animation de chantiers d'amélioration

- Gestion de budget

- Relation clients et entreprise externes