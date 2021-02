Frédéric CHRÉTIEN

Quatorze ans de management d’équipes - Six ans de gestion de projets (PMI)



Compétences :

 Préparer, organiser, animer et suivre des projets Télécom

 Manager, encadrer et coordonner les équipes Télécom (conducteurs travaux, sous-traitants, …)

 Assurer le contact client et MOA : reporting, KPI, respect des Coûts/Qualité/Délais

 Télécom : Environnements SNCF, FH, FO, Radio, Wifi, Réseau, Téléaffichage, Vidéo surveillance



Mes compétences :

Commercial

Relationnel clients

Motivation d'équipe

Esprit d'équipe

Fédérateur et mobilisateur

Réactivité. Sens de l'écoute

Disponibilité et investissement professionnel

Gestion de projets

Rigueur

Esprit d'initiative

Le Management

