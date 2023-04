Frédéric DAURAT

Attaché principal d'administration au sein d'un EPSCP (université)



Directeur administratif d'une école d'ingénieurs (Esisar - Grenoble INP), je suis membre du comité de Direction en charge des aspects juridiques et des fonctions supports : service financier, service ressource humaine, patrimoine/logistique et service informatique.



Je suis également responsable administratif de l'APDISAR (Association pour la promotion et le développement de l'Esisar), entité privée en charge de la valorisation et du transfert de technologie.



Mes compétences :

Droit

Finances

Finances publiques

Fonction publique

marché public

Ressources humaines