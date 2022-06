Frédéric DE LAITRE

Avec plus de 25 ans dans le management de systèmes d'information dans des PME ou groupes internationaux, j'accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie informatique et la mets en œuvre en pilotant les projets qui en découlent tout en assurant le bon fonctionnement opérationnel des solutions en place.



Je suis ouvert à toute opportunité sur la région bordelaise pour relever ensemble les défis de la digitalisation.



J'utilise aussi mon expertise sur l'outil Microsoft Access et Excel pour aider les TPE à structurer leurs données pour automatiser leurs processus administratifs (publipostage automatique via Word, consolidation de données, indicateurs opérationnels, intégration dans leur ERP...)



Mes compétences :

Gestion de projet

Système d'information

Management d'équipe

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Microsoft Excel