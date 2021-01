Frédéric DELBECQUE

Double compétence : ingénieur & commerciale.

Avec 15 années d’expérience dans l’industrie automobile en tant que manager de production, chef de projet et depuis 5 années dans des fonctions commerciales à l'international, j'ai acquis un panel très large de compétences.

J'ai ainsi développé plus particulièrement un Leadership reconnu, une forte orientation résultats, et un sens du relationnel fort, indispensable dans le cadre de négociations commerciales mais également dans celui du management d'équipes



Mes compétences :

Responsable de production

Amélioration continue

Management

Gestion de projet

Qualité

Ingénierie