Jean-Michel CAPO CANIZARES

22 années d'expérience chez des équipementiers automobiles de rang 1 dans des fonctions méthodes industrialisations et de chef de projet m'ont permis de développer les compétences suivantes :

* Gestion de projets Méthodes et Industrialisation depuis la phase avant-projet jusqu'à la mise en production

* Conception, démarrage et optimisation de produits, process et flux dans des environnements Supply Chain et Lean Manufacturing

* Management fonctionnel déquipes pluridisciplinaires & de groupes de travail

* Evolution sur des projets internationaux et multiculturels



Mes atouts sont :

+ Professionnalisme : sens de l'engagement et culture du résultat

+ Adaptabilité : capacité à intégrer les changements et à prendre le recul sur la mission et les enjeux

+ Ténacité et endurance : capacité à mettre de l'énergie dans les projets jusqu'à la fin

+ Pragmatisme : cartésien, méthodique et analytique

+ Leadership : capacité à motiver mes collaborateurs et à les développer.



Mes compétences :

Chef de projet

Industrialisation

Industrialisation Méthodes

Lean

lean manufacturing

Management

manufacturing

Methodes

Supply chain

Gestion de projet

Amélioration continue