Frederic DESVAYNEIX

Un parcours atypique associant sport de haut niveau avec une étape de 4 ans au FC Nantes suivi d'un passage formateur au sein du groupe Décathlon,puis dans la grande distribution et enfin le domaine industriel pour aiguiser ma curiosité sur le plan technique

Je suis un commerçant dans l' âme, à la recherche de nouveaux challenges , je reste à l'écoute de projets sérieux et ambitieux qui placent l'humain en pierre angulaire.



Prêt à remettre en cause ma situation professionnelle pour un défi de passionné ,passionnant!



Mes compétences :

Capacité d'adaptation rapide au changement

Analyse stratégique

Remise en causeflexibilité

Commercial grands comptes

Humilité"

Relation clients

Organisation et stratégie

Gestion de la relation client

Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word