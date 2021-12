Frédéric DIDON

- Design graphique (print, signalétique, PLV, web, vidéo)

- Design produit

- Packaging

- Aménagement d'espaces et de points de ventes, décoration d’intérieure / extérieure

- Réalisateur, cadreur vidéo

- Sculpteur, plasticien :Array



Logiciels : Autocad, Photoshop, Illustrator, In Design, Flash, After Effect, Première, Final Cut Pro, Cinéma 4D, Poser, Director, Soundedit Pro, Pack Office…



Plus d'infos : fred.didon@free.fr

Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Lyon, Genève, Paris



Mes compétences :

Sculpture

Peinture

Communication

Signalétique

Graphisme

PLV

Décoration