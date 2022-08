Frédéric DREVET

Depuis plus de 19ans Commercial au sein de JM Concept, notre entreprise conçoit, fabrique et commercialise des transmetteurs et des interfaces de mesures (process, température, énergie, interface bus terrain ..) fabriqués en France et contrôlés individuellement.

Nos produits sont utilisés dans l'automatisme, l'instrumentation, la régulation des installations industrielles. Venez nous découvrir surArray



Mes compétences :

Vente

Industrie

Développement commercial

logiciel bureautique sous OS WINDOWS et OS MAC, QUADRATUS