Frédéric DUJAT

20 ans d'expériences variées dans les domaines achats & supply chain en industrie :



- supply chain management (logistique industrielle)

- achats (directs et indirects)

- offres clients et responsabilité P&L

- management d'équipes

- analyse / optimisation des processus et implémentation d''ERP (SAP)

- CPIM (Certified in Production and Inventory Management)



J'ai évolué dans différents types d’environnements :



- international & multi-sites

- industries de hautes technologies (électronique, aéronautique et spatial, oil & gas)

- marchés concurrentiels et marchés de niches

- grands volumes et très petits volumes

- contraintes stratégiques / politiques importantes

- acquisition, fusion, plans sociaux



Mes compétences :

Sourcing

Logistique

Négociation

Achats

Management

Supply Chain

Relation fournisseurs

SAP Material Management

Gestion de projet

Compte de résultats

Relations clients

Négociation et gestion de contrats

Planification

Achats internationaux

Approvisionnement

Gestion des stocks

Conduite du changement

Organisation

Logistique industrielle

Make or Buy

Gestion des besoins

Offres commerciales