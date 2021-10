Frédéric ELY

Actuellement Enseignant Chercheur ( communication d'entreprise) au sein de l'Université Côte d'Azur, j'ai occupé, pendant près de 20 années, la fonction de Chargé ou Responsable de Communication au sein d'entreprises publiques et privées du sud de la France.



J'ai à mon actif une solide expérience en communication des entreprises (approche stratégique interne, externe, politique, directe, intranet, internet...veille, intelligence économique, processus d'innovation, pilotage stratégique ).. à laquelle s'ajoute une recherche approfondie du métier et des méthodes propres à la direction de la communication des organisations dans son articulation systémique avec les domaines du management, des Ressources Humaines, et de l'organisation du travail.



La convergence du numerique et des récurrentes problématiques de gestion de "l'humain" et de l'Ethique dans l'entreprise... sont des sujets complexes qui me passionnent, tant dans la pratique et le concret du quotidien qu'en théorie...



Mes compétences :

Conduite de projets en Infocom

Conseil en communication

Conduite de recherche universitaire en Infocom

Formation professionnelle en Infocom

Intelligence collective

Communication

Enseignant

Intelligence économique

Consultant

Veille

Accompagnement collectif