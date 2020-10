Frédéric ESTEVE

J'ai acquis une vingtaine d'années d'expérience en Direction des Ressources Humaines, d'abord dans l'univers des Services puis dans l'Industrie.



Mon parcours m'a conduit dans des environnements aussi riches et diversifiés que la Grande Distribution (Intermarché, Magasins DIA), les Transports routiers (Danzas), les Transports de personnes (SNCF), le B to B (Rexel), l'Hôtellerie de luxe (Hilton et Sofitel) ou l'Industrie (A. Schulman Plastics, Menuiseries industrielles Creal, Nestlé Waters).



Titulaire d'une formation supérieure en Droit Social (D.E.S.S. Droit et Pratique des Relations de Travail - Professeur Bernard TEYSSIE), les missions dont j'ai eu la charge m'ont permis de me familiariser avec l'ensemble des composantes de la fonction Ressources Humaines (relations sociales, développement RH, gestion des carrières, conduite du changement, communication interne, conseil aux opérationnels, gestion administrative, paie), aussi bien en PME qu'en groupe et dans des organisations sédentaires ou multi sites.



Le goût de la diversité est un élément moteur de ma vie professionnelle. Cela se manifeste notamment par les différents secteurs d'activité que j'ai connus, par la culture des entreprises où j'ai évolué, et par la mobilité géographique dont j'ai toujours fait preuve.



L'attrait du challenge est aussi un aspect fondamental de ma motivation. J'ai ainsi été régulièrement impliqué dans des contextes à forts enjeux économiques et sociaux où la conduite du changement et l'évolution des organisations étaient au coeur de la stratégie, en lien avec des projets ambitieux de création, structuration et repositionnement de la fonction Ressources Humaines.



Ma curiosité et mon aspiration naturelle à la découverte de nouveaux milieux professionnels et humains ont aussi grandement contribué à façonner mes fortes capacités d'adaptation.



Au fil de mon parcours, j'ai par ailleurs affiné un intérêt très marqué pour les questions d'accompagnement et de relation d'aide.



Mes compéten