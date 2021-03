Frédéric FARES

ISTQB Certiied - Advanced level for Test Manager



IT project control, supervision, coordination and management

- Supervision and team leadership

- Industrialization of testing processes, testing tools trainer for (HP Quality Center & Quick Test Pro)



-Operating systems:

WINDOWS (9.X/NT/2000/XP), UNIX, IBM MVS/ESA, VMS, MS-DOS



-Languages / Tools:

Visual Basic, HTML/DHTML/CSS, XML/XSL/DTD, C/C++, SQL, Java JEE, Java Script, VB Script, PL1, COBOL, REXX, JCL, Unix Shell, Python



-Databases:

SQL Server, DB2, Sybase, Oracle, MySql, MS-Access



-Network:

Pathworks, Novell, Ethernet, Token Ring, Extra, TCP/IP, SNMP, RPC, ASN1



-Software:

HP Quality Center, Quick Test Pro, MaTeLo, MS-Project, SQL server, Business Object, Toad, Rational Rose, JIRA, ANT-Maven-Hudson, Eclipse, SVN, SoapUI Pro, Install Shield



-Methods:

CMMi, TMM, UML, MERISE, AGILE



