Frédéric FÉAU

Bonjour, je suis plutôt autodidacte et quelqu'un qui aime particulièrement apprendre et échanger!

Après mon baccalauréat professionnel Commerce, je me suis dirigé vers la grande distribution pendant un an en tant que responsable de rayon (remplacement congés mat.).

Puis vers la restauration rapide pendant sept ans, où j'y ai grappillé les échelons jusqu'aux portes de la direction (Mac Donald's).

Puis l'appel de la route et d'un peu plus d'indépendance se sont fait sentir, c'est pourquoi j'ai entrepris de me former aux techniques de force de vente (CCI de la Mayenne)avec à la clé une embauche auprès d'un distributeur de produits frais pour les professionnels de la restauration (Pro à Pro). Cette entreprise changeant de cap (rachat, restructuration de services), je me suis orienté vers un poste de technico-commercial en distribution d'Equipements de Protection Individuel qui m'a notamment permis de perfectionner mes méthodes de prospection, ventes, reporting, etc....

Après un cours passage chez un fabricant d'espaces ludique, l'intérêt pour les EPI s'est vraiment fait sentir c'est pourquoi je suis depuis chez Auditech-Innovations, fabricant de Protections Auditives Moulées sur Mesure.