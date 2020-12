Frederic FREDERIC BOMSEL (BOMSEL)

Ai participé ou dirigé de nombreuses missions dans des contextes variés. Ces missions ont principalement visé à accompagner les entreprises dans leurs transformations organisationnelles (fusion, repositionnement par rapport à un marché, plan de croissance, internationalisation, démarche lean, introduction des nouvelles technologies de l’information).



Système d’Information Supply & Distribution :



Accompagnement et formation dans la mise en œuvre d’ERP (mise en place de données

techniques, configurateur, Suivi de production, traçabilité avale et amont) dans le cadre d’AMOA.

Aide au choix : schéma directeur SI

Refonte de système d’information (GPAO et Traçabilité, Gestion commerciale, Compta-Finances)

Revue post implémentation SAP



Logistique, Supply Chain :

Intérim de Direction Supply Chain (prévisions, budget, gestion des sous traitants Industrie/Transport)

Schéma Directeur Logistique (logistique amont: achats/appros/planification/prévisions/production/expédition vers base)

Analyse des processus de gestion des flux de distribution ou interne dans le cadre de reingiéniérie

de processus ou de missions d’appui à l’audit pour l’identification des risques de contrôle interne Diagnostic logistique et mise en œuvre de plans d’actions visant à mettre en flux tirés tout ou partie

des processus industriels





Conduite du changement, démarche amélioration de performance: certifié LEAN 6 sigma Black Belt

Mise en œuvre de démarche d’amélioration de la performance dans les entreprises industrielles et

de services : réduction de délais, amélioration de l’efficacité commerciale et de la productivité,

Formation / Action Industriels: SMED, Kanban, TPM, Gestion des stocks, coûts de revient industriel …

Démarche de certification ISO 9001

Réingéniéring de processus (ABM ...)



Stratégie Industrielle, contrôle de gestion industriel :

Refonte du costing , méthodologie coût complet et ABC (Activity Based Costing)

Étude d’opportunité de la rationalisation industrielle dans le cadre de la globalisation européenne,

modèle de coût de revient industriel, « Make or Buy », scénarios d’externalisation

Interventions d’audit industriel dans le cadre d’acquisition (due diligence)

Interventions dans le cadre de restructurations d’activités industrielles (diagnostic et plans de

retournement)



Mes compétences :

Conseil

Supply Chain

Contrôle de gestion industriel

Système d'information