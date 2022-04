Au sein du Centre de Compétences SAP, j'ai participé au déploiement international en Belgique et en Allemagne du Core system.

- Résolution des incidents et paramétrage (custo FI-CO : nouvelle société, banque, GL, AR, AP, CO...)

- Participation au projet de dématérialisation des Factures de vente

- Bonne compréhension des points d'intégration avec SD, MM et CO

- Tests unitaires

- Formation des utilisateurs

- Querry, LSMW



Mes compétences :

Sap Fico

Gestion de projet

Sap