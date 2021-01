Frederic GAUDIN

Directeur général expérimenté ayant une expérience démontrée dans les secteurs de l'essai, de l'inspection, de la certification, du conseil, de l'audit et de la formation. Compétent dans la gestion du changement, la planification d'entreprise, le développement des affaires, les stratégies marketing et commerciales, les relations avec les partenaires sociaux. Professionnel chevronné du business développement titulaire d’un MBA de Kedge Business

School, d’un bachelor of art in business studies du Bradford Management Center et d’une

maîtrise de science de gestion de l’université de Montpellier.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Communication

Marketing

Grands comptes

Direction générale

Management

E-learning

Accompagnement

Coaching

Web

Internet

NTIC