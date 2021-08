- Validation des prototypes.

- Développement de la future gamme de produit.

- Évolution des produits en collaboration avec les fournisseurs.

- Intégration

- Test qualité.

- Formation clients, logiciel et technique.

- Appui pour les commerciaux ( nationaux et internationaux )

- Création des notices.

- Études, réalisation de plans spécifiques et schémathèque.

- Support technique en ligne.

- Suivi des affaires.

- Déplacement technique et formation.

- Gestion du Service après-vente.