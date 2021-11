Ingénieur systèmes et réseaux et adepte de bonnes pratiques :



- Automatisations (Docker, Jenkins, scripts bash)

- Documentation (Asciidoc)

- SCM (Git/Gitlab)

- Virtualisation (OpenStack, OpenVZ, VMware)

- Cloud privé (OpenStack)



Mes compétences :

Systèmes et réseaux

Formations

Gestionnaire de parc

Administration de serveurs (Windows / Linux)

Docker

CoreOS

OpenStack

OpenVZ

VMware ESX

Linux