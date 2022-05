Olivier MARTY

De formation initiale à l'université Bordeaux 1, jusqu'au DEUG, suivi par une formation à l'eXia CESI de Bordeaux, j'ai obtenu le titre de niveau 1 classé au RNCP : Manager des Systèmes d'Information.

Au cours de la formation à l'eXia, j'ai réalisé 3 stages dans différents contextes (usine, site d'évènementiel et domaine viticole), me permettant de réaliser des projets de bout en bout sur différents domaines (infrastructure réseau, sécurité et outils métiers).



Suite à ma formation, j'ai réalisé 6 mois d'activité au sein de CONSORT NT à Toulouse pour réaliser un projet de déploiement de solution Exchange 2010 ainsi que des réponses à appel d'offre.

Puis j'ai rejoins pendant 4 mois l'entreprise Alten qui m'a placé sur le site d'Astrium Toulouse afin de rejoindre une équipe projet et d'assurer la gestion de plateformes liées au projet.

Puis j'ai intégré l'entreprise Ausy le temps d'une mission visant à assurer du support réseau dans le cadre d'un projet de déploiement réalisé par Infomil.

J'ai par la suite fais quelques mois d'activité au sein de la société IRIS IT, en tant que technico-commercial afin d'aider le gérant de cette société (une connaissance personnel) a développer son activité.



J’ai par la suite passé presque 2 ans en poste au sein de l'entreprise KYRON Solutions Informatiques, où j'ai eu à charge de maintenir en condition opérationnel les infrastructure de différents clients (TPE/PME), mais également où j’ai participé à la réalisation de projets de déploiement d'infrastructure, de solution ou d'équipements informatiques.



Désormais en poste au sein de SCRIBA, j’ai à charge d’assurer la gestion et/ou la réalisation technique de projets divers. Les projets peuvent être de la simple mise en place d’un copieur jusqu’au remplacement d’infrastructures complète (postes, serveurs, parefeu, équipements réseaux). J’ai également à charge de rédiger diverses documentation (documents d’inventaire, procédures etc...) et il m’arrive ponctuellement de réaliser des audits client afin de proposer des axes d’amélioration du SI.



Mes compétences :

Gestion de projet

Réseau

ITIL

WLAN

VPN

Protocole TCP/IP

Microsoft Project